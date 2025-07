Corsi di autodifesa per le donne

Scopri i corsi di autodifesa pensati appositamente per le donne, un’opportunità concreta per acquisire sicurezza e prevenire situazioni di rischio. Promossi dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche, questi incontri itineranti con l’esperto Remo Grassetti si svolgeranno in diversi comuni della media Valtenna, offrendo strumenti pratici e preziosi. Un passo importante per rafforzare la propria autonomia: non perdere questa occasione di empowerment e crescita personale.

Un corso di formazione rivolto alle donne per prevenire le forme di conflitto ed evitare gravi conseguenze. L’iniziativa promossa dalla Commissione pari opportunità della Regione Marche prevede 4 appuntamenti itineranti gestiti dall’istruttore Remo Grassetti (Head Master Metodo Mas), che si svolgerà nello stesso orario dalle 18,30 alle 21,30 nei comuni della media Valtenna: si parte il 10 luglio dal Parco della Pace di Servigliano; il 17 luglio a Massa Fermana; il 24 luglio a Santa Vittoria in Matenano e il 31 luglio a Montottone. Il corso è gratuito e gli iscritti dovranno seguire tutte e 4 le lezioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corsi di autodifesa per le donne

