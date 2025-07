Disco in piazza con radio Deejay Quattro serate tutte da ballare

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con “Disco in piazza Cesenatico”, l’evento che porta la magia di Radio Deejay nel cuore della riviera! Quattro serate all’insegna del divertimento, della musica e dello spettacolo, animate da Roberto Ferrari e DJ set esclusivi. Un’occasione unica per ballare, scoprire nuove sonorità e rivivere i successi più amati. Non perdere questa fantastica esperienza: il ritmo ti aspetta!

Radio Deejay sbarca nelle piazze della riviera. Si chiama " Disco in piazza Cesenatico " ed è una delle novità dell’ estate 2025. Per la prima volta arrivano in città quattro serate di divertimento, musica e spettacolo, in compagnia di Roberto Ferrari di Radio Deejay, il quale proporrà quattro diversi dj set con due ore non-stop di brani ricercati e remix esclusivi, per un viaggio musicale che attraversa le hit di oggi fino agli indimenticabili anni ’80 e ’90. Il tutto amplificato da un palco con oltre 20.000 watt di pura energia, effetti video spettacolari e giochi di luce da lasciare a bocca aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Disco in piazza con radio Deejay. Quattro serate tutte da ballare

