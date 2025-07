Diktat di Anas al Comune | Decidete sulla Variante O salta tutto il progetto

L'Anas mette pressione al Comune di Arcola, richiedendo una decisione definitiva sulla variante Aurelia entro 15 giorni. La proposta, che prevede una rotatoria a San Genisio, rappresenta l'ultima speranza per alleviare il traffico pesante nel centro cittadino e migliorare la qualità di vita degli abitanti. La scelta tra approvare o respingere questa soluzione potrebbe segnare il futuro del progetto e dell'intera comunità . È tempo di decidere, perché il tempo stringe.

ARCOLA Anas mette alle strette il Comune riguardo il progetto elaborato per la Variante Aurelia. In una lettera inviata al Comune di Arcola (e per conoscenza alla Regione), Anas torna a chiedere entro 15 giorni, chiarimenti in merito al progetto proposto per la variante Aurelia con rotatoria a San Genisio, per togliere il traffico pesante dal centro cittadino. Una convivenza difficile per gli abitanti che da anni lamentano il continuo via vai dei camion a Ressora e al Ponte di Arcola. Un progetto corposo, da 6 milioni, per il quale Anas aveva già richiesto il parere a maggio con termine perentorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it