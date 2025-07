Il viaggio travolgente tra pop rock Pilgrime Choir all’Estate fiesolana | È pura improvvisazione e gioia

Preparatevi a un viaggio travolgente tra pop, rock e improvvisazione, che accenderà il Teatro Romano di Fiesole sabato 5 luglio alle 21.15 nell’ambito dell’78ª Estate Fiesolana. Con protagonisti The Pilgrime Choir e le sorprendenti incursioni teatrali, questa serata promette emozioni intense e momenti di pura gioia. "Let the pop shine!" – un evento imperdibile che lascerà il pubblico senza fiato, tra ritmo, energia e tante sorprese.

di Pier Francesco Nesti Pop, rock e incursioni teatrali: questo, in estrema sintesi, lo spettacolo che andrà in scena sabato 5 luglio alle 21.15 al Teatro Romano di Fiesole nell'ambito dell' Estate Fiesolana, arrivata quest'anno all'edizione numero 78. "Let the pop shine!": protagonisti The Pilgrime Choir, che avranno come special guest le ' Testesmiste '. "Una serata fra emozioni, ritmo e tante sorprese – dice il direttore Gianni Mini, che del coro è anche il fondatore -, un viaggio travolgente nel mondo del pop e del rock con la partecipazione speciale degli inimitabili 'Testemiste', un gruppo di attori che trasformerà il palco in pura improvvisazione e divertimento.