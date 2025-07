Sport cultura natura e socialità E’ il Festival della Montagna 8 Sassi

aperto dedicato a sport, cultura e natura, che invita grandi e piccini a scoprire le meraviglie delle Alpi Apuane. Un'occasione unica per vivere la montagna in modo autentico, coinvolgente e sostenibile. Non perdere l’opportunità di immergerti in un weekend all’insegna dell’avventura e della socialità tra i suggestivi scenari di Sassi!

Il fine settimana in arrivo nell'area montana del comune di Molazzana si preannuncia particolarmente attrattivo per gli appassionati delle Alpi Apuane e delle opportunità sportive e ricreative che la montagna offre generosamente. Sabato e domenica, infatti, nel borgo di Sassi prenderà il via l'evento organizzato dal Cai Lucca insieme a diversi collaboratori, la seconda edizione del "Festival 8Sassi"; un complesso e articolato laboratorio a cielo aperto che unisce sport, cultura, natura e socialità. Nella due giorni sono previste attività come l'alpinismo, l'arrampicata, oltre a varie escursioni e incontri con atleti, guide, esperti dell'ambito nella sua totalità, e anche laboratori e spettacoli per grandi e piccoli, appassionati di montagna o anche neofiti incuriositi e attratti dalle suddette pratiche.

In questa notizia si parla di: sport - cultura - natura - socialità

