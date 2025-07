Antenna ’5G’ a Montemerano | Scelto un luogo sbagliato

A Montemerano, incantevole borgo tra i più belli d’Italia, si solleva una forte opposizione contro l’installazione dell’antenna 5G di 30 metri, prevista in un’oliveta storica di grande valore paesaggistico. Confartigianato si schiera a fianco di cittadini, imprenditori e agricoltori nel difendere il patrimonio naturale e culturale del luogo. "Un’antenna di tali dimensioni – afferma Maria Mecarozzi – rischia di compromettere la bellezza e l’equilibrio di questo splendido angolo di Italia."

Ferma contrarietà all’installazione di una torre 5G alta 30 metri a Montemerano, in un’oliveta storica di grande valore paesaggistico. E’ questa la presa di posizione di Confartigianato che si affianca "a cittadini, imprenditori, agricoltori, artigiani e amanti di Montemerano, riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia". "Un’antenna di tali dimensioni – dice Maria Mecarozzi, presidente provinciale di Confartigianato Turismo –, posizionata in un punto di massima visibilità, ne comprometterebbe l’immagine complessiva in contrasto con la Carta di Qualità dei Borghi stessi e con lo spirito di tutela che per secoli ha guidato la comunità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it