La collaborazione transfrontaliera fa la forza, anche quando si tratta di valorizzare in chiave sostenibile un valico alpino di straordinaria bellezza e importanza storica. La dimostrazione arriva da un numero: quello degli oltre 7.500 passaggi di ciclisti e pedoni provenienti da Campodolcino per il versante italiano e da Splugen per il versante svizzero, lungo la spettacolare salita del Passo dello Spluga in occasione dell’edizione 2025 dell’Enjoy Stelvio Valtellina – Passo Spluga Bike DayFreiPass. Un successo non solo numerico, perché rappresenta un importante tassello nella promozione dell’intero comprensorio alpino come destinazione d’eccellenza, non solo per il cicloturismo ma per tutto il turismo outdoor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enjoy Stelvio Valtellina, record di passaggi

