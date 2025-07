Europei calcio femminile 2025 oggi in tv | orari 2 luglio ordine delle partite tv streaming

Sei pronto a vivere l'emozione dei Campionati Europei di calcio femminile 2025? Oggi, mercoledì 2 luglio, inizia la quattordicesima edizione in Svizzera, con due entusiasmanti partite che apriranno il torneo. Scopri orari, ordine delle partite e come seguire in diretta tv e streaming questa grande festa del calcio femminile. Non perdere nemmeno un momento di questa avventura sportiva!

Ci siamo. Oggi, mercoledì 2 luglio, cominciano i C ampionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna giunta alla sua quattordicesima edizione e quest’anno in programma in Svizzera. Nella giornata odierna assisteremo a due incontri, tutti facenti parte del raggruppamento A, quello delle padrone di casa. Le ostilità partiranno alle ore 18:00 con il primo incontro pianificato in quel di Thur che vedrà confrontarsi Islanda e Finlandia. Due formazioni che certamente non hanno brillato nella passata competizione continentale: nel 2022 infatti la compagine islandese chiuse al terzo posto il gruppo D, mancando quindi il passaggio alla fase successive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 2 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Dal 2 al 27 luglio la Svizzera ospita gli Europei di calcio femminile in 8 città uniche. Ma questa è solo una delle tante ragioni per partire: tra laghi balneabili, musei d'eccellenza, sentieri panoramici e atmosfere da cartolina, ogni destinazione diventa l'occasion

#MuseodelCalcio on tour ? In occasione dell'Europeo femminile, il Consolato italiano di Lugano ospiterà fino all'11 luglio la mostra itinerante 'Sfumature di Azzurro', con ingresso gratuito. Per info https://tinyurl.com/mpdz3cd #Azzurre #WEURO2025

