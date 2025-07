Treni su linea lenta sindaci a Roma | Tante criticità sulla Firenze-Roma

I treni sulla linea lenta tra Firenze e Roma continuano a essere fonte di criticità, causando disagi quotidiani a migliaia di pendolari. I sindaci di Umbria, Toscana e Lazio, tra cui Gianluca Sonnini di Chiusi, si sono uniti in una delegazione per richiamare l’attenzione delle istituzioni e delle aziende ferroviarie. È il momento di agire concretamente per migliorare questa tratta strategica, garantendo un servizio efficiente e affidabile per tutti i cittadini coinvolti.

C’era anche il sindaco di Chiusi, Gianluca Sonnini, nella delegazione di sindaci di Umbria, Toscana e Lazio che ieri è salita in treno in direzione Roma, per richiamare l’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali e dei vertici di Trenitalia, Rfi e dell’Autorità di regolazione dei Trasporti sulle problematiche della linea ferroviaria Firenze-Roma che stanno provocando disagi quotidiani a migliaia di cittadini. I rappresentanti delle amministrazioni comunali, indossando la fascia tricolore, si sono diretti in piazza della Croce Rossa, sede di Trenitalia, dove hanno organizzato un sit-in simbolico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni su linea lenta, sindaci a Roma: "Tante criticità sulla Firenze-Roma"

In questa notizia si parla di: roma - linea - sindaci - firenze

Guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli - Un guasto sulla linea AV tra Roma e Napoli ha scatenato caos: treni cancellati e ritardi fino a 3 ore, con i disagi più intensi nel nodo della capitale.

Linea ferroviaria Firenze-Roma, trentuno sindaci scrivono al Ministro dei Trasporti https://gazzettadisiena.it/linea-ferroviaria-firenze-roma-trentuno-sindaci-scrivono-al-ministro-dei-trasporti/… Vai su X

Nutrita la delegazione toscana domani e domenica al Giubileo dei Governanti, un appuntamento promosso dal Dicastero per l’Evangelizzazione e rivolto a tutti i sindaci e amministratori locali d’Italia. ? Qui il comunicato https://ancitoscana.it/domani-e-sabato Vai su Facebook

Treni su linea lenta, sindaci a Roma: Tante criticità sulla Firenze-Roma; Trasporti ferroviari, 30 sindaci a Roma per dire no alla linea lenta; Sindaci con la fascia tricolore vanno a Roma per dire no alla linea lenta. Ma il treno a Orte arriva in ritard.

Sindaci con la fascia tricolore vanno a Roma per dire no alla linea lenta. Ma il treno a Orte arriva in ritardo - È iniziata di buon mattino la protesta dei sindaci umbri e toscani che hanno raggiunto Roma con l'obiettivo di essere ricevuti da Governo, Trenitalia e Rfi e chiedere ... Scrive msn.com

Fs, incontro con i sindaci in un clima di collaborazione - Focus sulla programmazione dell’offerta dei treni che viaggiano sulla linea direttissima Roma - Da nove.firenze.it