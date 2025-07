Linea ferroviaria la svolta Si ridisegnano le città

La recente nomina di Aldo Isi a commissario straordinario per il potenziamento della linea ferroviaria Adriatica segna una svolta epocale nel panorama infrastrutturale italiano. Questa scelta storica rappresenta un passo avanti concreto nell’arretramento della ferrovia dalla costa, portando benefici tangibili ai territori e alle comunità coinvolte. Il sindaco Stefania Signorini ha lodato questa decisione, sottolineando come sia un chiaro segnale dell’impegno del Governo nel migliorare i collegamenti e la qualità di vita.

La nomina dell'amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, a commissario straordinario per il potenziamento e la velocizzazione della linea ferroviaria Adriatica rappresenta una svolta storica e concreta per l'arretramento della ferrovia dalla costa. È la conferma dell'impegno del Governo per un'opera strategica, attesa da anni da tanti territori e da tanti cittadini". Così il sindaco Stefania Signorini, commenta la decisione ufficializzata da Palazzo Chigi. "In passato – prosegue Signorini – quando ho rappresentato con determinazione la necessità di spostare la linea ferroviaria lontano dalla costa adriatica, molti hanno considerato questa proposta irrealizzabile o addirittura visionaria.

