Gaia De Laurentiis, affascinata attrice e conduttrice, ci accompagna in un viaggio tra scienza e arte attraverso la straordinaria vita di Marie Curie. Una famiglia che ha rivoluzionato il mondo con cinque premi Nobel, testimoniando passione, intuizione e dedizione senza confini. Scopriamo insieme come questa saga di genio e coraggio abbia plasmato il nostro passato e possa ancora ispirare il nostro futuro. Perché la storia delle Curie non è solo un ricordo, ma un esempio di eccellenza senza tempo.

"Quella della famiglia Curie è veramente una storia incredibile. Una storia di scienza ma anche di arte", esordisce Gaia De Laurentiis, ammirata attrice e conduttrice. Nella famiglia Curie si contarono ben cinque premi Nobel. Nel 1903 Marie Curie fu la prima donna a essere insignita del riconoscimento per la fisica, insieme al marito Pierre, per le ricerche sulle radiazioni. La figlia Irène seguì le sue orme e con il marito Fréderic Joliot conquistò il Nobel per la chimica nel 1935. L’altra figlia Ève si dedicò invece alla letteratura e alla musica, fu scrittrice e pianista, ma anche in casa sua entrò un Nobel: il marito Henry Richardson Labouisse, ambasciatore, nel 1965 ritirò il premio per la pace attribuito all’Unicef. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gaia De Laurentiis e la scienziata: "Vi racconto la vita di Marie Curie"

