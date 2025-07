Il saluto a Lorenzo dal mare Festa di solidarietà a Marina per il giovane scomparso

Una serata ricca di emozioni e solidarietà, dedicata a Lorenzo Iacazzi, il giovane scomparso tragicamente sei mesi fa. I genitori, il fratello Yuri e gli amici hanno scelto di ricordarlo con un evento speciale a Marina, il suo amato mare, simbolo della sua vita e passione. Tra musica e testimonianze, questa serata sarà un tributo che unisce cuore e ricordo, perché Lorenzo vivrà sempre nei nostri cuori.

Una serata per Lorenzo all'insegna della solidarietà, ma anche per ricordarlo a sei mesi dalla scomparsa. Così i genitori, il fratello Yuri e gli amici di sempre hanno deciso di salutare Lorenzo Iacazzi, il giovane che il 28 dicembre scorso ha perso la vita in un tragico incidente in moto in via Oliveti. Un saluto dal mare, a lui caro, perchè da sempre bagnino nello stabilimento di famiglia, il bagno Ulderico, sullo sfondo la musica suonata alla tastiera da Mattia Dell'Amico in un atmosfera avvolgente fatta di un silenzio assordante nonostante fosse un sabato pomeriggio di inizio estate. La battigia era gremita di amici, clienti e conoscenti, a supporto di una madre consapevole di dover lasciare andare il suo bambino, che con i piedi in acqua e le mani giunte partecipava commossa a questo rituale.