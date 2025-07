Un vasto incendio ha scosso questa sera l’area di Fasano, coinvolgendo un’azienda di rifiuti speciali. Le fiamme, visibili a distanza, hanno richiesto l’intervento di numerose squadre di vigili del fuoco da tutta la provincia di Brindisi e oltre. Mentre si attendono dettagli sulle cause, il Comune raccomanda ai cittadini di mantenere le finestre chiuse per garantire la sicurezza di tutti. La situazione è sotto controllo, ma resta importante restare informati e prudenti.

L’incendio si è sviluppato a tarda sera in contrada Fascianello, nell’area di un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali. Numerose squadre di vigili del fuoco chiamate ad intervenire, non solo dalla provincia di Brindisi. Raccomandazione dal Comune di Fasano ai cittadini: tenere chiuse le finestre. Da dettagliare le cause del rogo. L'articolo Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it