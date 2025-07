Controllo di vicinato Entro settembre i gruppi ufficiali saranno operativi

A Montelupo, l’amministrazione si prepara a consolidare i servizi di controllo e supporto alla comunità. Entro settembre, i gruppi ufficiali di controllo di vicinato saranno operativi, rafforzando la sicurezza locale. In parallelo, si affrontano temi importanti come autovelox, ristori alle vittime del nazifascismo e indennizzi per i nuclei familiari montelupini. L’obiettivo è creare un territorio più sicuro e giusto, in cui ogni cittadino possa sentirsi protetto e ascoltato.

Autovelox, controllo di vicinato e ristori ai familiari delle vittime del nazifascismo. Sono alcuni dei temi trattati nell'ultima seduta del consiglio comunale di Montelupo. Iniziando dagli indennizzi ai nuclei familiari dei montelupini sterminati nei campi nazisti, con la la mozione presentata dai consiglieri di maggioranza Martina Meoli ed Alessio Toccanfondi che impegna sindaco e giunta "ad adoperarsi in ogni sede al fine di sollecitare il governo italiano e il Ministero dell'Economia e delle Finanze a fornire una celere e ufficiale risposta in merito allo stato attuale del Fondo, il suo ammontare e ai dati pertinenti le domande di accesso".

