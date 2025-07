sosta selvaggia ecco lo sparamulte dopo i test scattano le sanzioni

Da ieri, con il debutto ufficiale del nuovo dispositivo ‘Cerberino’, scattano le multe per chi viola le regole di sosta selvaggia. Dopo un lungo mese di test, il sistema è ora operativo e pronto a segnalare e sanzionare automaticamente i trasgressori, con le multe che arriveranno direttamente a casa. Questa novità mira a ripristinare l’ordine e la sicurezza nelle nostre città, ponendo fine all’anarchia delle auto in divieto.

Primo luglio, scatta il tempo delle multe. Da ieri la polizia municipale ha acceso lo scout, per gli amici ‘ Cerberino ’, il dispositivo in grado di individuare le auto in divieto di sosta e sanzionarle. Dopo oltre un mese di pre-eservizio partono dunque le sanzioni, che i trasgressori riceveranno direttamente a casa. Nella fase di sperimentazione, i controlli si sono concentrati prima di tutto nelle zone per le quali sono state ricevute maggiori lamentele e segnalazioni da parte dei cittadini, relative ai veicoli parcheggiati in divieto. E sarebbero qualche centinaio le infrazioni registrate dal macchinario, ma non contabilizzate vista la fase di apprendimento dell’intelligenza artificiale applicata al dispositivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it