La Masseroni | la riscossione è stata sospesa

La situazione della riscossione 232 della Masseroni Marchese si complica, ma l'azienda interviene chiarendo la propria posizione. In risposta a recenti notizie, precisano che l’area di via Enrico Terzaghi è concessa fino al 2035 e che, dal 2009 al 2022, hanno regolarmente onorato tutte le rate del mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda ormai al centro dell’attenzione pubblica.

Riceviamo da Masseroni Marchese e pubblichiamo: "In risposta all'articolo pubblicato sabato scorso sul vostro quotidiano, teniamo a precisare che la Masseroni Marchese ha in concessione l'area di via Enrico Terzaghi fino al 2035. Dal 2009 (anno di inizio della concessione) al 2022, la Masseroni ha regolarmente corrisposto tutte le rate di pre-ammortamento e di ammortamento del mutuo stipulato con lì'Istituto per il Credito Sportivo, per circa un milione di euro. Il centro è stato regolarmente collaudato a dicembre 2021. Nel 2022, a seguito delle chiusure dovute alla pandemia, abbiamo presentato un nuovo progetto per la realizzazione di alcuni campi da padel all'interno della struttura, e assieme al progetto, un Piano Industriale inviato sia al Credito Sportivo sia al Comune di Milano.

