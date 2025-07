Caso manganelli Ziello alla carica | Serve legge a tutela degli agenti

In un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza e le responsabilità delle forze dell'ordine, il deputato leghista Edoardo Ziello sottolinea l’urgenza di riformare le normative a tutela degli agenti. La sua richiesta mira a garantire tutele legali e procedurali adeguate, evitando automatismi che penalizzano chi agisce nel rispetto delle leggi. Ricordando i recenti casi come quello dei manganelli Ziello insiste: è ora di intervenire per una legge più giusta e protettiva, perché la sicurezza degli agenti e dei cittadini deve essere una priorità comune.

"Servono normative per garantire tutele legali e procedimentali agli agenti che agiscono nell’esercizio del loro dovere. Va rivisto anche l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati per gli agenti coinvolti in operazioni legittime o in situazioni di pericolo". Lo afferma in un’interrogazione parlamentare ai ministri della Giustizia e dell’Interno, Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, il deputato leghista Edoardo Ziello. Che ricorda i disordini del 23 febbraio 2024 con le cariche della polizia a un corteo studentesco pro Palestina sfociate in un’indagine della procura per la quale sono indagati una decina di poliziotti e alcuni manifestanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it