Il pensiero magico di Peter Thiel

pensiero magico di Peter Thiel, un visionario che trasforma le sue convinzioni in una strategia tanto affascinante quanto inquietante. In questo viaggio tra sogni e paranoie, scopriremo come le sue idee plasmino il futuro dell’innovazione, della politica e della società . Un mondo dove il limite tra realtà e fantasia si fa sempre più sottile, e il confine tra utopia e distopia si dissolve. Parliamo del...

Il podcast “Interesting Times” del New York Times è diventato, negli ultimi tempi, una sorta di confessionale laico per i nuovi ricchi dell’era digitale. Coloro che un tempo chiamavano milionari ci hanno mostrato l’inquietante filosofia della Silicon Valley. Nessuno, però, ha toccato le vette di angoscia e cinismo raggiunte dal pensiero magico, piĂą che tecnologico, di Peter Thiel, tra distopie, transumanesimo e catastrofi future. Parliamo del cinquantasettenne nato in Germania, cresciuto in California, tra i fondatori di PayPal (insieme a Elon Musk), primo investitore di Facebook e artefice di Palantir, l’azienda che ha trasformato la raccolta e l’analisi dei dati in uno strumento strategico per l’intelligence americana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il pensiero magico di Peter Thiel

In questa notizia si parla di: pensiero - magico - peter - thiel

Ignoranza felice: il ritorno del pensiero magico nell’epoca del progresso - In un’epoca dominata dalla scienza e dalla tecnologia, sembra che il pensiero magico trovi ancora spazio tra le nostre credenze più profonde.

Transumanesimo | Il pensiero magico di Peter Thiel.

Fine dell’Illuminismo. Thiel, Harari e il ritorno del pensiero tragico - di Carlo Di Stanislao “Chi combatte con i mostri deve guardarsi dal non diventare egli stesso un mostro. Riporta italiani.net

Peter Thiel, il libertariano che ha convertito la Silicon Valley all’ebbrezza del monopolio - Voxeurop - L'Ue, così come gli Stati Uniti, cercano di regolamentare il web e le aziende che lo dominano: le pratiche ... voxeurop.eu scrive