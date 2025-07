Via di Canonica diventa a senso unico contro il caos viabilità

Il Comune di Sesto Fiorentino risponde alle esigenze dei pendolari e delle comunità locali annunciando un importante intervento sul traffico di Via di Canonica. Con l’adozione di un senso unico contro il caos viabilistico, si punta a ridimensionare i disagi derivanti dai lavori di Publiacqua e migliorare la fluidità della circolazione. A partire dal 7 luglio, le strade di La Lastra si trasformano per garantire un viaggio più sicuro e meno stressante a tutti gli utenti.

Il Comune di Sesto accoglie in qualche modo l'appello dei 'pendolari' del Mugello, e non solo costretti, per i lavori di Publiacqua in corso in via Bolognese, a effettuare percorsi alternativi con pesanti disagi, code quotidiane e ritardi negli spostamenti. Con l'avvio della nuova fase degli interventi, dal 7 luglio, infatti, in località La Lastra sulla Ss65, a partire dal prossimo venerdì via di Capornia e via di Canonica saranno percorribili in direzione nord fino a Pian di San Bartolo, con un senso unico dunque. Per chi procede verso il Mugello da Firenze sarà quindi possibile aggirare l'interruzione a La Lastra lungo la direttrice via di Careggi, via di Capornia, via della Docciola e immettersi in via Bolognese all'altezza di Pian di San Bartolo.