LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | Giannelli Nannucci e Del Signore puntano in alto!

Benvenuti alla emozionante seconda giornata degli Europei juniores di nuoto 2025 a Samorin! In questa cornice mozzafiato, tra le acque della Slovacchia, i giovani talenti come Giannelli Nannucci e Del Signore si preparano a puntare in alto, sognando medaglie e record. La sfida è aperta: chi conquisterà il podio e scriverà il proprio nome nella storia del nuoto europeo? Restate con noi per vivere ogni attimo di questa avventura, ricca di emozioni e sorprese.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. Fino  al 6 luglio 2025, la Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, giĂ teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputano all’aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente. L’ Italia si presenta all’appuntamento con 38 nuotatori (22 donne e 16 uomini), una delle delegazioni piĂą folte e bilanciate di tutto il campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2025 in DIRETTA: Giannelli, Nannucci e Del Signore puntano in alto!

