Inceneritore il dibattito si allarga | Qualcuno vorrebbe anche riaprirlo

Il dibattito sull’inceneritore si infiamma, con alcuni che spingono alla riapertura, mentre altri difendono con fermezza un approccio sostenibile. Renzo Macelloni, sindaco di Peccioli e protagonista di un modello virtuoso in Toscana, non teme di esprimere la propria opinione in un contesto complesso e pieno di sorprese. E proprio dalla sua esperienza nasce una riflessione importante: è possibile trovare un equilibrio tra innovazione e tutela ambientale?

Quando si parla di rifiuti, ambiente e sostenibilità, e sguardo al futuro, a Renzo Macelloni – sindaco di Peccioli, terra della discarica modello in Toscana – non sfugge niente. E proprio il primo cittadino del paese Borgo dei Borghi, ha qualcosa da dire dopo l’ultima assemblea di Retiambiente che si è tenuta nei giorni scorsi: "Il mondo dei rifiuti ci regala sempre delle sorprese, non tutte facilmente comprensibili", precisa subito Macelloni. E una di queste, nei giorni scorsi, ha riguardato l’ inceneritore di Livorno chiuso da due anni: una struttura risalente agli anni ’70, qualcosa come mezzo secolo fa, giorno più giorno meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inceneritore, il dibattito si allarga: "Qualcuno vorrebbe anche riaprirlo"

