Quella corsa per arrivare a fine mese

Quella corsa da Torino a Tropea rappresenta molto più di una semplice pedalata: è la sfida quotidiana di migliaia di lavoratori del settore turistico, alberghiero e dei servizi di accoglienza. Con determinazione e fatica, questi coraggiosi ciclisti attraversano l’Italia per denunciare le condizioni di sfruttamento e chiedere un futuro più dignitoso. Arrivando in Piazza dei Miracoli, portano con sé il messaggio di una battaglia che non conosce pause.

La fatica di pedalare da Torino a Tropea, è la fatica di arrivare a fine mese dei lavoratori nel settore turistico, alberghiero e dei servizi di accoglienza turistica. Arriva in Piazza dei Miracoli, il drappello di ciclisti della Cigil-Filcams (fotoservizio Del Punta per Valtriani) partiti da Torino per unire l’Italia nella protesta contro lo sfruttamento di migliaia di giovani, spesso extracomunitari che lavorano 55 ore a settimana per stipendi che non raggiungono i 1100 euro. La Filcams-Cgil fatica e corre in bici per la tutela dei diritti di chi corre da un tavolo all’altro come cameriere, di chi corre da un piano all’altro per pulire le stanze di albergo, e di chi corre gettandosi in acqua per salvare un bagnante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella corsa per arrivare a fine mese

Platini Juve, la clamorosa rivelazione: «Elkann lo vorrebbe come presidente, l'offerta dovrebbe arrivare entro la fine di questa stagione». Cosa sta succedendo - Un'inaspettata rivelazione scuote il mondo della Juventus: Matthieu Platini potrebbe essere il prossimo presidente del club.

Termina un altro fine settimana tra eventi musicali, processioni, gare sportive , iniziative dei cdq e feste dei Quartieri. Decine e decine di km percorsi, in una corsa contro il tempo per arrivare da tutti e non deludere nessuno. Centinaia di strette di mano e abbra

