Guida TV Sky Cinema e NOW | Il regno del pianeta delle scimmie Mercoledi 2 Luglio 2025

Se sei un appassionato di cinema e desideri vivere una serata indimenticabile, mercoledì 2 luglio 2025 su Sky Cinema e NOW ti aspettano grandi emozioni. Tra prime visioni, cult senza tempo e romanticismo, il palinsesto offe un mix perfetto per ogni gusto. Non perdere l’occasione di immergerti nel mondo del cinema, perché questa sera il regno della settima arte sarà più vivo che mai!

Stasera in TV, grande appuntamento Mercoledì 2 Luglio 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in on. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Mercoledi 2 Luglio 2025

In questa notizia si parla di: cinema - luglio - guida - regno

100 Litri di birra, al cinema dal 17 luglio il nuovo film di Teemu Nikki - Preparati a un'esperienza cinematografica unica: dal 17 luglio, nelle sale italiane arriva "100 Litri di Birra", il divertente e originale film di Teemu Nikki, presentato in concorso a Roma 2024.

PRIMA VISIONE ? BUONANOTTE A TEHERAN di Ali Ahmadzadeh (Iran, 2023, 99’, 14+) Amir conduce una vita solitaria. Con il suo cane come unica compagnia, guida attraverso la malavita di Teheran, spacciando droghe di ogni tipo e curando anime in p Vai su Facebook

Guida TV Sky e NOW 29 Giugno - 5 Luglio: Itaca - Il Ritorno, Alessandro Borghese Celebrity Chef; Guida TV Sky Cinema e NOW: Con chi viaggi, Giovedi 26 Giugno 2025; Asterix e Obelix: Il Regno di Mezzo, una commedia d'avventura per famiglie.

Guida TV Sky e NOW 29 Giugno - 5 Luglio: Itaca - Il Ritorno, Alessandro Borghese Celebrity Chef - Clicca per accedere subito ai dettagli più importanti e rimanere aggiornato! Segnala digital-news.it

Stasera in TV: Film da vedere Martedì 1 Luglio, in prima serata - Stasera in TV, Martedì 1 Luglio 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ... Segnala msn.com