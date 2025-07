Scritte anti spaccio al giardino | Andate via Chiameremo i carabinieri

A Pontedera, i giardinetti tra via Fratelli Rosselli e via Giovanni da Verrazzano si trasformano in un presidio di fermezza contro lo spaccio, con scritte minacciose che cercano di ripristinare la tranquillità. Cartelli plastificati con messaggi decisi – “Andate via!”, “Chiameremo i carabinieri tutti i giorni” – puntano a scoraggiare attività illecite e a ridare sicurezza ai cittadini. La lotta contro il degrado e l’illegalità prende così una forma visibile e urgente.

PONTEDERA Spuntano su panchine, pali della luce e recinzioni, cartelli minacciosi nei giardinetti che costeggiano la ferrovia tra via Fratelli Rosselli e via Giovanni da Verrazzano. "Fate schifo! Chiameremo i carabinieri tutti i giorni, non venite più qui!!", "Luridi pervertiti andate a fare le vostre porcate altrove", "I carabinieri e la polizia verranno ogni e notte. Andate via!!!". Sono alcuni dei cartelli plastificati ed apposti nella zona nei giorni scorsi in una zona di Fuori del Ponte. Nessuna firma ma probabilmente si tratta di residenti stufi di assistere a scene indesiderate in un luogo pubblico e pedonale come quello, adatto più a passeggiate e momenti di relax su una panchina piuttosto che a comportamenti come quelli descritti ed a cui si fa riferimento nei cartelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it