Nuovo Peba, cartelli con QR code per le segnalazioni.

Nuova iniziativa per l’ accessibilità urbana: disponibili in città le locandine informative per la compilazione del questionario sulle barriere architettoniche. Sono state affisse in punti strategici della città le locandine informative dedicate al Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche) di Aulla, dotate di QR code per facilitare l’accesso al questionario online da parte dei cittadini. Un ulteriore passo nel percorso partecipativo per l’adozione del Peba, avviato dall’amministrazione comunale per rendere Aulla sempre più accessibile e inclusiva, dopo il recente tour urbano di verifica sul campo svolto con le associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it