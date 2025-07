meloni cita il modello italiano sul pnrr giorgetti rischia il pasticcio

Il governo italiano si distingue ancora una volta nel coordinare con successo le tappe fondamentali del PNRR, come dimostrano i recenti passaggi della task force europea a Roma. Con l’approvazione della settima rata e la richiesta dell’ottava, Meloni sottolinea il modello italiano di efficienza e determinazione, ma giorgetti rischia il pasticcio. La sfida ora è mantenere questa rotta senza intoppi, per garantire un futuro di crescita e sviluppo al Paese.

I primi due passaggi della missione della task force europea a Roma, cominciata lunedì scorso, sono andati lisci per l’Italia: l’approvazione della settima rata, annunciata ieri, con il raggiungimento di 64 fra target e milestone previsti per fine 2024 e l’incasso di 18,3 miliardi, e la presentazione della richiesta dell’ottava rata, per un importo di 14,7 miliardi (12,8 al netto dell’anticipazione), non presentavano particolari problemi. Il cuore degli incontri di questi giorni, prima a livello tecnico e poi da domani con la direttrice della task force europea per il Recovery Plan, CĂ©line Gauer, è invece un raccordo e una messa a punto in vista della presentazione della proposta italiana di revisione generale definitiva del Pnrr. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it