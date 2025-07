Tutti gli uomini dell’Erp Il vice è Nicola Baruffi

In un panorama politico in continua evoluzione, i leader locali si distinguono per la loro capacità di ascolto e visione futura. Nicola Baruffi, vicepresidente di ERP, riceve il consenso unanime dei sindaci, pronto a guidare numerosi progetti innovativi. Intanto, Luca Panfietti, rieletto presidente delle case popolari dopo 15 anni, dimostra come l’equilibrio e il dialogo siano le chiavi del successo. Lunedì scorso, l’assemblea del Lode ha segnato un altro passo avanti...

Intanto lui incassa il voto unanime dei sindaci della provincia, ringrazia per la fiducia dimostrata ed è già a pensare ai tanti progetti futuri. Luca Panfietti, rieletto presidente delle case popolari dopo 15 anni e 5 mandati prosegue dritto per la sua strada a dimostrazione che l’equilibrio e il saper dialogare con tutti lo hanno fatto gradire sia a destra che a sinistra. Lunedì scorso l’assemblea dei soci del Lode, la società partecipata al 100 per cento dai Comuni della nostra provincia proprietari delle case popolari, nella sede di Erp in via Roma ha deliberato all’ unanimità dei presenti, 16 su 17, l’elezione dei nuovi membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Erp di Massa Carrara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti gli uomini dell’Erp. Il vice è Nicola Baruffi

In questa notizia si parla di: tutti - uomini - vice - nicola

«Credo di stare antipatico a Maria De Filippi»: ex tronista di Uomini e Donne spiazza tutti, ecco chi è - Nel panorama di "Uomini e Donne", Marco Cartasegna si distingue per la sua scelta audace di allontanarsi dai riflettori.

1° DIVISIONE MASCHILE: VICE CAMPIONI REGIONALI!! ? Si è conclusa sabato scorso la fase finale regionale del campionato di 1° Divisione Maschile, in cui abbiamo gareggiato in casa contro la Pallavolo Massa-Carrara. La nostra squadra ha co Vai su Facebook

Tutti gli uomini dell’Erp. Il vice è Nicola Baruffi; Addio a Nicola Zanelli, fu vice comandante di un’operazione Nato in Afghanistan; Addio a Nicola Zanelli, generale paracadutista e vice comandante Nato in Afghanistan.

L’Avis presenta la nuova squadra Tutti gli uomini di Nicola Baruffi - la Nazione - Al fianco del presidente Nicola Baruffi l’associazione ha ora un nuovo direttivo con due vice, Francesca Menconi e Lucian Andrei Martisca, ci sono poi il ... Segnala lanazione.it

Tutti gli uomini di Andrea Giani - Il Resto del Carlino - Staff Tecnico: Andrea Giani (primo allenatore), Sebastian Carotti (vice), Nicolò Zanni (assistente), Fabio Donadio (team manager), Oscar ... Riporta ilrestodelcarlino.it