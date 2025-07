Black out la rete salta per il caldo Negozi evacuati e Duomo al buio | La città e i servizi in sovraccarico

Il blackout di ieri pomeriggio ha scosso la città, lasciando negozi, servizi e monumenti al buio e in grave difficoltà. Intere aree sono rimaste prive di energia, con negozi evacuati e sistemi di sicurezza inattivi, creando disagi e tensioni. La città si è fermata, ma ora è il momento di capire come prevenire future emergenze e tornare alla normalità, garantendo sicurezza e continuità a cittadini e imprese.

Il centro si spegne. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, un black out generale, diffuso a macchia di leopardo, ha lasciato senza energia elettrica interi palazzi e negozi, costretti ad abbassare le serrande prima del previsto tra buio, sistemi di allarme disattivati, Pos e bancomat inutilizzabili. Evacuata la Rinascente in piazza della Repubblica, con un fuggi fuggi per le scale mobili bloccate. Grande preoccupazione anche per i negozi di alimentari, ristoranti e gelaterie per la “tenuta” dei frigoriferi inevitabilmente compromessa. A mandare in tilt la linea elettrica è stato proprio il grande caldo, che da giorni sta mettendo a dura prova la città, come confermato dalla stessa società E-Distribuzione, del Gruppo Enel, intervenuta per il ripristino della linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Black out, la rete salta per il caldo. Negozi evacuati e Duomo al buio: "La città e i servizi in sovraccarico"

