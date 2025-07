Chiostro di Voltorre cercasi volontari

Se hai passione per la cultura e desideri contribuire a preservare il patrimonio locale, questa è l'occasione che fa per te. Il Comune di Gavirate invita cittadini entusiasti a diventare volontari nel Chiostro di Voltorre, un autentico tesoro storico. La candidatura è aperta tutto l’anno, con colloqui dedicati a scoprire il tuo entusiasmo e le tue capacità. Unisciti a noi e aiuta a mantenere vivo il nostro patrimonio culturale!

Il Comune di Gavirate cerca cittadini pronti a mettere a disposizione parte del proprio tempo libero a favore della gestione dei beni culturali locali. L’amministrazione ha pubblicato un bando per la formazione e l’inserimento di volontari nell’ambito della cultura, che si sviluppa nell’arco di cinque anni a partire da luglio 2025. Il bando non ha scadenza: sarà sempre possibile presentare la propria candidatura, a cui seguirà un colloquio conoscitivo e valutativo da parte di un’apposita commissione comunale. L’attività dei volontari sarà volta a garantire i turni di apertura e custodia del Chiostro di Voltorre, il complesso d’epoca medievale per il quale il Comune ha recentemente siglato la nuova convenzione con la Provincia di Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiostro di Voltorre, cercasi volontari

In questa notizia si parla di: volontari - chiostro - voltorre - cercasi

Chiostro di Voltorre, cercasi volontari.

Chiostro di Voltorre, cercasi volontari - Il Comune di Gavirate cerca cittadini pronti a mettere a disposizione parte del proprio tempo libero a favore della gestione dei beni culturali locali. Secondo ilgiorno.it

‘Volontari per la Cultura’: il Comune di Gavirate cerca volontari per il Chiostro di Voltorre e gli eventi culturali - Il Comune di Gavirate ha istituito un bando per l’individuazione di volontari “Per la cultura”: si tratta di un progettoper la formazione e l’inserimento di volontari in ambito ... Lo riporta varese7press.it