Sprint di Brad Pitt ma la F1 è davvero rinata

Il ritorno della F1 sui grandi schermi con Brad Pitt sta conquistando anche l’Italia, portando adrenalina e passione tra gli appassionati. Dopo quasi vent’anni, la Ferrari riaccende i motori non solo in pista, ma anche sul grande schermo, dimostrando che le storie di velocità e rivalità continuano a catturare il cuore del pubblico. È davvero il momento di scoprire cosa rende questa pellicola un successo senza precedenti…

Leo Turrini Anche in Italia il film sulla Formula Uno interpretato da Brad Pitt è in vetta alla classifica degli incassi. La qual cosa, al netto dello Star Power dell’idolo hollywoodiano, potrebbe vagamente stupire: in fondo sono quasi vent’anni che la Ferrari non tocca palla. No, invece. Come già era accaduto per la pellicola di Ron Howard (‘Rush’) dedicata alla epopea di Niki Lauda, c’è un pubblico nuovo che ama le storie ambientate negli autodromi. Magari aiuta il realismo delle scene più spettacolari (la tecnologia digitale rende credibile l’impossibile!), ma c’è qualcosa di più. Credetemi, parlo per esperienza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net