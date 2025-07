La nuova piazza del popolo | Ci saranno 7 posti auto Solo per la sosta breve

La nuova Piazza del Popolo si presenta come un volto rinnovato per il cuore della città: pavimentazione fresca, spazi vivibili e sette posti auto dedicati alla sosta breve. Un progetto che ha già acceso i dibattiti tra cittadini, social e opinioni contrastanti. Ma al di là delle polemiche, questa trasformazione rappresenta un passo importante verso il futuro, lasciando spazio a nuove idee e arredi che possano valorizzare ancora di più questo spazio pubblico. E...

La nuova piazza del popolo è realtà. Senza cantiere. Tutta con nuova pavimentazione. Pronta per un altro futuro. Ed è su questo punto che proprio in questi giorni – anche di polemiche per i lavori che proseguono in via Conti – che si è aperto il dibattito. A partire dai commenti sui social, dove ognuno ha qualcosa da dire. E i posti auto? A che serve così vuota? E’ meglio di prima ma anonima: quali arredi? C’è poi chi dice: "Niente gazebi". E altri: "un’aiuola al centro e una bella pianta l’avrebbe abbellita". Qualcuno invoca la fontana. Altri il vecchio pozzo. Allora abbiamo sentito il sindaco Simone Giglioli che, in questi mesi, di critiche per i lavori, ne ha avute tante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova piazza del popolo: "Ci saranno 7 posti auto. Solo per la sosta breve"

