Travolta ancora nei panni di Danny Il ritorno di Grease dopo 46 anni

Sabato all'Hollywood Bowl di Los Angeles, John Travolta ha riacceso i ricordi degli anni '70, rivestendo i panni di Danny Zuko in un emozionante ritorno a Grease, dopo ben 46 anni. La celebre battuta "L.A.? Pensavo che foste tornati in Australia!" è stata solo l'inizio di una serata indimenticabile, dove il pubblico ha potuto rivivere le magie di un classico che non smette mai di affascinare.

"L.A.? Pensavo che foste tornati in Australia!": la battuta iconica con cui Danny Zuko provocava Sandy nel finale del film Grease (1978), è stata rievocata sabato da John Travolta (71 anni) al Hollywood Bowl di Los Angeles. L'attore ha sorpreso i fan apparendo in versione Danny (il protagonista con lo sguardo da duro, ma il cuore tenero) durante una serata sing-along – una proiezione in cui il pubblico è invitato a cantare le canzoni di un film – dedicata al musical. Immancabile chiodo nero e brillantina nei capelli, Travolta ha ricordato così lo spirito della pellicola guidando il pubblico in coro, regalando un omaggio sentito alla sua Sandy, Olivia Newton-John (scomparsa nel 2022), e al mito immortale degli anni '50: Grease incassò quasi 395 milioni di dollari in tutto il mondo, piazzandosi al 1° posto nella classifica dei film più visti di quella stagione sia negli Usa sia in Italia, dove guadagnò 8 miliardi di lire.

