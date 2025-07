Musica beneficenza e inclusione Il Rock Benefit in piazza Mentana | Diamo spazio agli artisti emergenti

Il Mentana Rock Benefit torna a incendiare piazza Mentana con musica dal vivo, energia e solidarietà. Tre giorni di show dedicati agli artisti emergenti, per unire divertimento e impegno sociale. Organizzato da Real Flavor, questo evento vuole fare la differenza, raccogliendo fondi per il reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Andrea. Il Mentana Rock rappresenta un vero e proprio inno all’inclusione e alla speranza: perché la musica può cambiare vite.

Musica live e intrattenimento in nome della beneficenza e dell’inclusione. Torna nella sua piazza il ‘Mentana Rock Benefit’. Appuntamento da venerdì a domenica, in piazza Mentana appunto, con l’obiettivo degli organizzatori di Real Flavor (associazione presieduta da Marco Vecchi), di raccogliere fondi a favore del reparto pediatrico dell’ospedale Sant’Andrea e migliorare così le dotazioni e i servizi offerti ai piccoli pazienti. "Il Mentana Rock Benefit è un evento di grande rilievo, che offre a musicisti emergenti l’opportunità di esibirsi in pubblico – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – Ancor più significativo è il suo scopo benefico, grazie al quale ogni anno riusciamo effettuare delle donazioni importanti al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica, beneficenza e inclusione. Il Rock Benefit in piazza Mentana: "Diamo spazio agli artisti emergenti"

Il ’Mentana Rock Benefit’ ricomincia da piazza Verdi - la Nazione - Lo scorso anno, dopo un biennio di assenza a causa dell’emergenza Covid, aveva festeggiato il proprio decennale il ‘Mentana Rock Benefit’. Da lanazione.it