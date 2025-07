Gli Usa interrompono la fornitura di armi all’Ucraina

Gli Stati Uniti hanno deciso di interrompere la fornitura di armi all’Ucraina, tra cui i missili per la difesa aerea, suscitando grande attenzione internazionale. La Casa Bianca ha confermato la mossa dopo una lunga telefonata tra Macron e Putin, che ha sollevato interrogativi sulla stabilità della regione. La preoccupazione principale riguarda le implicazioni di questa decisione per il futuro del conflitto e la possibilità di una riapertura dei negoziati di pace.

Gli Stati Uniti hanno interrotto la fornitura di alcune armi, tra cui i missili per la difesa aerea, all’Ucraina. Lo ha confermato il primo luglio la Casa Bianca dopo alcune indiscrezioni di stampa. La decisione arriva dopo la telefonata di due ore tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin sulla tregua tra Mosca e Kiev. E dopo l’annuncio dell’intera conquista della regione di Lugansk da parte della Russia. Washington si è detta preoccupata per il calo delle proprie scorte di munizioni. «Questa decisione è stata presa per mettere al primo posto gli interessi americani, a seguito di una revisione da parte del Dipartimento della Difesa dell’assistenza militare della nostra nazione ad altri paesi in tutto il mondo», ha dichiarato Anna Kelly, vice portavoce della Casa Bianca, in una dichiarazione all’ Afp. 🔗 Leggi su Open.online