La Cina costruisce il più grande centro di comando militare al mondo vicino a Pechino

Lasta realizzando una gigantesca base, destinata a diventare il piùdidel, dieci volte più esteso del Pentagono. La nuova struttura, situata a circa 32 km a sud-ovest di, è stata scoperta grazie alle immagini satellitari, che mostrano un cantiere di oltre 6 chilometri quadrati. Secondo gli esperti, il sito potrebbe ospitare bunker sotterranei rinforzati destinati a proteggere i vertici militari del Paese in caso di guerra nucleare.“Beijing Military City” è il nome del progetto, che una volta completato, supererà di gran lunga il Pentagono, il quartier generale del dipartimento della difesa degli Stati Uniti, noto per essere il piùedificio di uffici al. Le immagini satellitari, ottenute dal Financial Times, suggeriscono che i lavori di costruzione principali siano iniziati a metà del 2024, con l’obiettivo di completare la base in tempo per il centenario dell’Esercito popolare di liberazione nel 2027.