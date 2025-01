Dilei.it - Eleonora Giorgi a sorpresa a I Lunatici: “La malattia? Aspetto un miracolo”

Nel programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio2, di cuiè grande fan, l’attrice è intervenuta a, parlando del percorso che sta affrontando negli ultimi anni, del tumore al pancreas. Nonostante lasia avanzata, non smette di parlare di speranza e dell’attesa di un. Perché nell’eterna dicotomia tra la vita e la morte, sappiamo semplicemente una cosa: “Ognuno di noi ha una data di scadenza, solo che nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate”.a I: “Laè avanzata,un”Tutti viviamo in modo inconsapevole, fino a quando il ticchettio dell’orologio in sottofondo non diventa l’unica melodia, e allora combattiamo con le unghie e con i denti, aggrappandoci non solo alla vita, ma anche all’amore totalizzante e intimo, che ci viene trasmesso dalle persone che amiamo di più.