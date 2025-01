Ilrestodelcarlino.it - Compra un quadro al mercatino e scopre che è un Modigliani

Macerata, 31 gennaio 2025 – Quindici anni fa Paolo Guzzini, noto imprenditore e collezionista d’arte, acquistò un dipinto in undi Le Mans, senza alcuna idea del valore che avrebbe potuto avere. L’opera, priva di firma ma con un timbro misterioso sul retro, all’inizio non destò alcun sospetto di poter avere una grande rilevanza storica. Ma il destino aveva in serbo una scoperta incredibile: il dipinto infatti si è rivelato essere un ritratto realizzato da Amedeo, uno dei più celebri artisti del Novecento. Il timbro sul retro apparteneva a un negozio che riforniva artisti a Montmartre all’inizio del Novecento, e questo ha acceso una piccola luce. Montmartre, quartier generale di numerosi artisti tra cui Picasso e De Chirico, era infatti il centro pulsante della Parigi bohemienne.