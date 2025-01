Lettera43.it - Bafta 2025: chi è il presentatore della cerimonia

«È un piacere lavorare con lui e la sua performance nel 2024 è stata semplicemente eccezionale». Con queste parole Jane Millichip, Ceo dei, ha annunciato la conferma di David Tennant alla conduzione anche per la 78esima edizione. Star del grande e del piccolo schermo britannici, ha legato il suo nome soprattutto a Doctor Who interpretando il decimo e il quattordicesimo dottore, protagonistaserie Bbc in Italia disponibile su Disney+. Ha preso parte anche a diverse pièce teatrali, entrando a soli 25 anni nella Royal Shakespeare Company, e a lungometraggi per il cinema tra cui Harry Potter e il calice di fuoco dove ha vestito i panni di uno dei villain, Barty Crouch Jr. La nuovadeiintrodurrà anche una categoria inedita incentrata sui film per bambini e famiglie che celebrerà i progetti per un pubblico intergenerazionale.