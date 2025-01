Donnapop.it - Al Grande Fratello torna una ex concorrente amatissima: ecco chi è e quando la vedremo nel reality

Ildi quest’anno non è mai decollato e gli autori hanno deciso di ributtare dentro la casa di Cinecittà delle ex concorrenti molto amate dal pubblico. A breve potrebbe esserci un altro attesissimo ingresso.Gli autori del, di recente, hanno ripescato Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Monsè. A questi rientri, poi, bisogna aggiungere anche gli ex concorrenti che hanno lasciato proprio l’edizione in corso dele che – nonostante tutto – sono rientrati in gioco.A quanto pare, i grandi ritorni non sono finiti: una exdel programma,dalpubblico, potrebbere prossimamente nel loft di Cinecittà. Di chi stiamo parlando? Protagonista di questa possibile ipotesi è Oriana Marzoli, che ha già fatto parte della trasmissione durante l’edizione vinta da Nikita Pelizon.