Ilfattoquotidiano.it - Abuso d’ufficio, l’autogol di Renzi: ora il Csm archivia la pratica contro i pm di Firenze. “Il reato non c’è più” (anche grazie ai suoi voti)

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha denunciato gli odiati magistrati per lo stessoche poi ha contribuito a far abolire. E così ora Matteovede fallire un altro fronte della sua offensivai pm di: all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio superiore della magistratura c’è la proposta dizione dellanata dalle denunce del leader di Italia vival’ex procuratore Giuseppe Creazzo, l’ex procuratore aggiunto Luca Turco e il sostituto Antonino Nastasi, titolari del procedimento sulla fondazione Open da cuiè uscito prosciolto (insieme a tutto il suo “Giglio magico”) già in udienza preliminare. Nel 2022 l’ex premier si era rivolto con due diversi esposti alla Procura di Genova (competente su ipotesi dia carico di magistrati in servizio in Toscana) chiedendo di indagare peraccusatori, in quanto, sosteneva, avevano violato la legge allo scopo di danneggiarlo: prima sequestrando sue chat e mail su dispositivi di terzi senza chiedere l’autorizzazione del Senato, poi inviando al Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) documenti suirapporti con il regime saudita di Mohammed bin Salman, nonostante la Cassazione avesse ordinato di distruggerli.