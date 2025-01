Iodonna.it - Nostalgia, denuncia e rap che mescola italiano e napoletano

(askanews) – Rocco Hunt è in gara al Festival di Sanremo 2025 con Mille vote ancora, un brano che unisce urban e melodia, lingua italiana e napoletana, in un testo di mancanze esociale, con sonorità da rap mediterraneo.«Allora, la mia canzone si chiama Mille Vote ancora e parla del legame che le persone hanno con la propria terra, dellache hanno, poi che sentono quando si va lontani da casa per cercare di trovare un nuovo posto nel mondo, lavoro, eccetera, fortuna, mettiamola così, e parla anche di quella, del ribbiangere le cose, ma soprattutto anche della voglia poi di ritornare a casa una volta che la vita ce lo permette. Musicalmente è una canzone urban che unisce rap a melodie mediterranee, c’è anche unasociale che è comunque lasciare la propria terra a secondo me anche a che fare con il disagio proprio.