LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: alle 20.00 la seconda manche con 4 italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA19.3320.00 inizierà lacon 30 atlete racchiuse in 2 secondi e 74 centesimi. La prima atleta a partire sarà Lisa Hoerhager mentre l’ultima sarà Zrinka Ljutic.19.30 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dellodi.18.28 La nostrasi chiude qui per ora. Noi di OA Sport vi diamo l’appuntamento20.00 per il via della. A tra poco!18.27 Anche l’Italia ha battuto un colpo. Delle nove atlete presenti, ben quattro si son qualificate per la, grasso che cola considerando la media delle ultime stagioni. La migliore delle azzurre è Martina Peterlini, 17ma a 2.09 dalla testa. 20me ex aequo Vera Tschurtschenthaler e Marta Rossetti a 2.