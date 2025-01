Lanotiziagiornale.it - “La Terra dei fuochi è un’emergenza e i governi non hanno preso tutti i necessari provvedimenti”. La Corte europea per i diritti umani condanna l’Italia

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ladeiin Campania, l’area in cui da decenni vengono inti illegalmente rifiuti tossici, è. E le autorità italiane, con la loro inerzia, mettono a rischio la vita degli abitanti della zona. Questo il pesante – e definitivo – verdetto delladei, che hatoper non aver adottato le misuree, pur riconoscendo la gravità della situazione.Come stabilito dalla CEDU, il governo italiano deve introdurre “senza indugio”adeguati per affrontare in modo efficace il fenomeno dell’inquinamento.“Ladeie inon”. Laper iSecondo quanto riporta l’Ansa, ladeiha riconosciuto l’esistenza di un rischio per la vita dei residenti campani, definendolo “sufficientemente grave, reale e accertabile” e qualificandolo come “imminente”.