Infortunio Kalulu: ecco i tempi di recupero dopo la lesione di Juve Benfica! Cosa succede e quando può tornare in campo

Infortunio Kalulu: stop di diverse settimane! Brutte notizie filtra sul difensore della Juventus, infortunatosi ieri sera contro il Benfica. Esami al J Medical per Pierre Kalulu dopo l'infortunio rimediato nel primo tempo di Juve Benfica. È arrivato anche l'esito degli accertamenti: lesione di basso grado del tendine del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi di recupero ma al momento si parla già di circa 3 settimane di stop per l'ex Milan, che rischierebbe così saltare anche i playoff di Champions League. La Juventus di Thiago Motta affronterà una tra Milan e PSV.