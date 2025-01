Spazionapoli.it - Garnacho, arriva la notizia tanto attesa: i tifosi del Napoli possono gioire!

Leggi su Spazionapoli.it

Acquisti– Sono ore sempre più calde in casa. Il club azzurro starebbe provando a mettere a segno un colpo davvero importante. La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la conclusione, ma in casasi continua a lavorare ininterrottamente. L’obiettivo della società è quello di rinforzare la squadra, ancor più dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia. In realtà, però, la situazione appare più complessa del previsto. In realtà, negli ultimi minuti, una voce proveniente dall’estero potrebbe giocare proprio a favore degli azzurri.lascerà Manchester: in Inghilterra sono sicuri!Alejandronon proseguirà la propria carriera al Manchester United. Da ormai settimane, il calciatore argentino è finito sulla lista dei cedibili a causa dei problemi finanziari del club.