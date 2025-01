Ilfattoquotidiano.it - Fedez perde follower, Chiara Ferragni li guadagna: gli utenti contro il rapper dopo le indiscrezioni lanciate da Fabrizio Corona

Sembra andare giù in picchiata il numero dicheconta su Instagram. Una caduta piuttosto drastica, che potrebbe essere dovuta alle recenti dizioni diche dice di aver svelato la verità “sul grande amore” delparallelo al suo matrimonio con. Secondo l’ex paparazzo, infatti,“avrebbe avuto e forse amato un’altra donna”: Angelica Montini, milanese e proprietaria di un brand di moda a suo nome, di Federico sarebbe ancora innamorato. Sarebbe lei, sempre secondo, la ragazza per cuiavrebbe addirittura lasciatoall’altare se solo glielo avesse chiesto: “Cinque minuti prima di salire sull’altare, era in bagno, nascosto, e sapete con chi parlava? Con Angelica. Le diceva ‘Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto’”, spiega l’ex ‘Re dei paparazzi’.