La tragedia di Mazara e il ragazzo morto caduto dal tetto | il gruppo di adolescenti era già stato lì

Il ragazzo di 15 anni, Leonardo Titone, morto ieri dopo essere caduto dall'altezza di 10 metri in un vecchio stabile a Mazara del Vallo (Trapani), era già stato in quell'edificio e sempre in compagnia di amici. Lo hanno appreso i carabinieri ascoltando alcune testimonianze raccolte ieri sul posto e in ospedale dove è stato trasportato l'altro ragazzo di 13 anni ferito a una gamba. Pare che i due.

