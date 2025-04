Benitez | volevo internazionalizzare il Napoli e in qualche modo ci sono riuscito Corsera

Benitez: «volevo internazionalizzare il Napoli e in qualche modo ci sono riuscito» (Corsera)Rafa Benitez intervistato dal Corriere della Sera, a firma Monica Scozzafava. Ha allenato sia l’Inter – incarnò il primo, tormentato, post-Mourinho e poi Moratti lo allontano dopo aver vinto il Mondiale per club – sia il Napoli (per due anni).Benitez, senza giri di parole: chi lo vince lo scudetto?«Dieci giorni fa avrei detto Inter senza alcun dubbio. Anzi, ero tra quelli che riteneva possibile il triplete. Il calcio però è affascinante proprio perché variabile, e quindi a cinque giornate dalla fine, guardando il calendario e alle energie che la squadra di Inzaghi deve mantenere per la Champions, credo che qualche possibilità in più, sulla carta, possa averla il Napoli».Si è esposto, c’entra un po’ il cuore? A Napoli è stato due anni. Ilnapolista.it - Benitez: «volevo internazionalizzare il Napoli e in qualche modo ci sono riuscito» (Corsera) Leggi su Ilnapolista.it : «ile inci» ()Rafaintervistato dal Corriere della Sera, a firma Monica Scozzafava. Ha allenato sia l’Inter – incarnò il primo, tormentato, post-Mourinho e poi Moratti lo allontano dopo aver vinto il Mondiale per club – sia il(per due anni)., senza giri di parole: chi lo vince lo scudetto?«Dieci giorni fa avrei detto Inter senza alcun dubbio. Anzi, ero tra quelli che riteneva possibile il triplete. Il calcio però è affascinante proprio perché variabile, e quindi a cinque giornate dalla fine, guardando il calendario e alle energie che la squadra di Inzaghi deve mantenere per la Champions, credo chepossibilità in più, sulla carta, possa averla il».Si è esposto, c’entra un po’ il cuore? Aè stato due anni.

Approfondimenti da altre fonti

Benitez: «Napoli-Inter non sarà decisiva, per lo scudetto c’è l’Atalanta. Io considererei questo scenario…» - Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo, sulla lotta scudetto in Serie A in attesa di Napoli-Inter. Tutti i dettagli in merito Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport della lotta scudetto in Serie A in vista di Napoli-Inter. NAPOLI-INTER – «Che sia importante non lo negherà nessuno, che possa essere fondamentale è da scartare: chi dovesse […] 🔗calcionews24.com

Benitez: «Prendendo Conte il Napoli ha fatto un passo deciso per dare un senso alle ambizioni» - L’ex tecnico di Napoli e Inter Rafa Benitez ha parlato alla Gazzetta dello Sport del big match di domani di Serie A tra le due squadre. Benitez: «Prendendo Conte il Napoli ha fatto un passo deciso per dare un senso alle ambizioni» Avrebbe sospettato che l’Inter fosse la favorita? «Certo. Ma anche che il Napoli potesse diventare protagonista si poteva intuire. Se prendi Conte, hai già fatto un passo deciso per dare un senso alle tue ambizioni. 🔗ilnapolista.it

Lucio Corsi presenta “Volevo essere un duro” in tour: sold out nei club e appuntamento a Napoli il 23 aprile - È in partenza il 10 aprile da Perugia il “Club Tour 2025” di Lucio Corsi, nove date – prodotte da Magellano Concerti – che hanno già registrato il tutto esaurito e che toccheranno le principali città italiane. A giugno avrà invece inizio “Estate 2025” nei festival estivi italiani, di cui oggi si annuncia una nuova ultima tappa il 18 agosto al Summer Nights di Follonica (GR). Queste 28 date segnano gli unici appuntamenti live per il 2025 dell’artista e comprendono anche gli imperdibili show di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano (21 giugno al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle e 7 ... 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Benitez: «volevo internazionalizzare il Napoli e in qualche modo ci sono riuscito» (Corsera); Rafa Benitez sul duello scudetto fra Inter e Napoli: «In dieci giorni è cambiato tutto. Lautaro è un campione ma se Lukaku sta bene....»; Benitez: Scudetto? Ora il Napoli è favorito, vi dico chi sarà decisivo! Su Conte ed il mio passato in azzurro...; Benitez: Scudetto? Ora il Napoli è favorito, vi dico chi sarà decisivo! Su Conte ed il mio passato in azzurro.... 🔗Su questo argomento da altre fonti

Benitez: "Scudetto? Ora il Napoli è favorito, vi dico chi sarà decisivo! Su Conte ed il mio passato in azzurro..." - Notizie Napoli calcio - Rafa Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera. Intervista Benitez Ecco le parole di Benitez sulla lotta scudet ... 🔗msn.com

Benitez: "Lotta scudetto, Napoli ora favorito. Punto su due calciatori" - L'allenatore spagnolo Rafa Benitez ha rilasciato alcune dichiarazioni alla edizione odierna del Corriere della Sera. 🔗msn.com

Benitez: "Prima lo era l'Inter, ora Napoli favorito per lo Scudetto! Ecco chi sarà decisivo. Su Conte..." - Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, in qualità di doppio ex si è espresso così sulla corsa-Scudetto, rispondendo alle domande de La Gazzetta dello Sport: ... 🔗tuttonapoli.net