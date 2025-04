Monreale lite in centro a colpi di pistola | tre morti e due feriti gravi

Monreale (Palermo), quando poco si è trasformata in una sparatoria nella centrale piazza Duomo: tre i morti, due i feriti ricoverati in gravi condizioni in ospedale. Secondo diversi testimoni, ad affrontarsi sono stati un gruppo di palermitani e un altro di giovani di Monreale. Chi ha aperto il fuoco faceva parte del primo gruppo e non è ancora stato rintracciato. Almeno due dei feriti non avrebbero partecipato alla rissa: erano infatti in zona solo per trascorrere una serata con gli amici. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26 anni, morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico di Palermo. Lettera43.it - Monreale, lite in centro a colpi di pistola: tre morti e due feriti gravi Leggi su Lettera43.it Una rissa per futili motivi tra due gruppi di giovani dopo una serata in un locale ha avuto un tragico epilogo a(Palermo), quando poco si è trasformata in una sparatoria nella centrale piazza Duomo: tre i, due iricoverati incondizioni in ospedale. Secondo diversi testimoni, ad affrontarsi sono stati un gruppo di palermitani e un altro di giovani di. Chi ha aperto il fuoco faceva parte del primo gruppo e non è ancora stato rintracciato. Almeno due deinon avrebbero partecipato alla rissa: erano infatti in zona solo per trascorrere una serata con gli amici. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Le vittime sono Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26 anni,subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico di Palermo.

