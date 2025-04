Il piano di Trump per trattare sui dazi ma senza la Cina

dazi imposti da Trump con almeno 18 Paesi. Da questo disegno resterebbe fuori la Cina, colpita da tariffe al 145% e che il presidente Usa vorrebbe isolare. Leggi su Fanpage.it Secondo quanto riportato dal Wsj, l'amministrazione americana ha messo a punto una tabella di marcia per velocizzare le trattative suiimposti dacon almeno 18 Paesi. Da questo disegno resterebbe fuori la, colpita da tariffe al 145% e che il presidente Usa vorrebbe isolare.

"Meloni deve convincere Trump a trattare". Dazi, il piano di Tajani - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ribadito che la questione dazi va affrontata senza panico. "Ne usciamo con calma, lavorando seriamente", ha detto il ministro in collegamento con la trasmissione di Rai3 Restart dal Giappone. Tajani ha parlato della visita a Washington della premier Giorgia Meloni per incontrare il presidente americano Donald Trump, in programma giovedì. Nell'agenda dei colloqui "c'e' anche l'importante dossier commerciale", oltre "alla Nato, al tema dell'Indo pacifico", ma la premier "soprattutto dovrà lavorare per convincere Trump a continuare la ... 🔗iltempo.it

Dazi, il piano Trump è un colpo da shock: e (adesso) può favorire la Cina, ecco perché - Una botta inaspettata, benché minacciata e annunciata. Nessuno si sarebbe tuttavia atteso il peggiore degli scenari possibili, dazi doganali lanciati dagli Stati Uniti contro tutti i Paesi del... 🔗ilmessaggero.it

Il piano dell'Italia per “dazi zero”. Meloni da Trump, poi Vance a Roma - Entriamo oggi nella settimana clou nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. La visita della Presidente Giorgia Meloni alla Casa Bianca giovedì sarà importante sotto vari punti di vista. Il primo per rinsaldare i rapporti tra i due Paesi in un momento di particolare complessità per via dei posizionamenti di Donald Trump. Il secondo per le relazioni tra l'Europa stessa e gli Stati Uniti. Quello della Presidente del Consiglio sarà un bilaterale, e Maros Sefcovic, commissario Ue al Commercio, è già a Washington, per cui i due appuntamenti vanno tenuti su un piano distinto a livello formale, ma a ... 🔗iltempo.it

